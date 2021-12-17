Вологда, , 12:41 — REGNUM Вологодская область вошла в ТОП-20 регионов России по качеству жизни в рейтинге Агентства стратегических инициатив.

Ансамбль Вологодского кремля Bvp65

В первую десятку рейтинга вошли: Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская республика, Севастополь, Тульская область. Вологодская область заняла 16 место.

«Это высокая оценка нашего совместного труда, земляки. Уверенно держим курс на улучшение качества жизни в регионе. Наша область в последние годы — одна большая стройка. Приводим в порядок дороги, социальные, образовательные, медицинские учреждения», — прокомментировал результат рейтинга губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

В рейтинге оценивалось 10 направлений: жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.