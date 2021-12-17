Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 646 случаев заражения коронавирусом. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 17 декабря. Это на девять случаев заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (181), Таганроге (41), Шахтах (33), Волгодонске (27), Новочеркасске (21), Аксайском (20), Неклиновском (17) районах, а также Батайске, Новошахтинске и Азовском районе (по 15). Почти 21% заразившихся — люди старше 66 лет, более 10% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 186 610 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 162 250 пациентов, ранее получившие положительный результат теста на коронавирус.