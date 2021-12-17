Москва, 17 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Москве в доме правительства 17 декабря состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы восстановили товарооборот, сократившийся в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В январе — октябре он вырос на 22% по сравнению с 2020 годом до 1 млрд 430 млн долларов. Но я убеждён, что у нас есть все возможности и перспективы для наращивания взаимодействия в транспортной инфраструктуре, высоких технологий, цифровой и «зелёной» экономике», — сказал Мишустин.