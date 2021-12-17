Группу оренбуржцев задержали за попытку торговать наркотиками
Оренбург, 17 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области 24-летний и 16-летний граждане подозреваются в попытке наркоторговли. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Нет наркотикам
По данным следствия, жители Оренбургского района собирались распространять товар в Оренбурге. Но 16 декабря их поймали, а наркотики изъяли.
Уголовное дело расследует следственный отдел по Северному округу Оренбурга. Задержанным уже предъявили обвинение.