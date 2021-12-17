Оренбург, 17 декабря, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области 24-летний и 16-летний граждане подозреваются в попытке наркоторговли. Об этом сообщает областное управление СКР.

ElIndignado653 Нет наркотикам

По данным следствия, жители Оренбургского района собирались распространять товар в Оренбурге. Но 16 декабря их поймали, а наркотики изъяли.

Уголовное дело расследует следственный отдел по Северному округу Оренбурга. Задержанным уже предъявили обвинение.