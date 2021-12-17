Вологда, , 12:40 — REGNUM В Вологодской области средний тариф на тепловую энергию составляет 1732,00 руб/Гкал без учета НДС. Об этом ИА REGNUM сообщил и.о. начальника Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин. В регионе поставками теплоэнергии по регулируемым тарифам занимаются 188 организаций, для каждой установлен свой тариф на теплоэнергию.

Тарифы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В области нет льготных тарифов на тепловую энергию ни для населения, ни для промышленных предприятий, ни для сельхозпредприятий и фермеров. Также не предусмотрено льгот для сельского населения — оно платит за тепло так же, что и городское.

В соседней Архангельской области тариф на тепловую энергию для промышленных предприятий, сельхозпредприятий и фермеров, составляет 2 105,05 руб./Гкал без НДС, для населения теплоэнергия поставляется по льготному тарифу 1 709,14 руб./Гкал с НДС.