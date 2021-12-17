Североморск, Мурманская область, , 12:39 — REGNUM В Кольском заливе Баренцева моря начались приёмо-сдаточные испытания автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36, прошедшего ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) на сайте Минобороны РФ.

Глубоководный спасательный аппарат АС-36 Mil.ru

Испытания проводит экипаж аварийно-спасательного отряда СФ под командованием капитана третьего ранга Андрея Волкова. Ранее АС-36 отработал часть испытаний на полигонах ВМФ России в Балтийском море.

пресс-служба СФ «В ходе ремонтных работ на спасательной подводной лодке было полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более 1000 метров».

К настоящему времени были частично проверены ходовые качества АС-36 в надводном положении. В ближайшее время будет отработано подводное маневрирование, проведены замеры различных технических параметров, проверена работа приборов, всех систем и механизмов обновлённой подлодки. Все манипуляции и испытательные работы с АС-36 в Кольском заливе обеспечивает спасательное судно «Михаил Рудницкий», являющееся штатным носителем подводного аппарата.

На завершающей стадии испытаний в 2022 году АС-36 выполнит погружение на свою рабочую глубину более 700 метров. Безопасность этого этапа обеспечит автономный спасатель АС-34, базирующийся на борту спасательного судна СФ «Георгий Титов».

Как сообщало ИА REGNUM, в России ведётся планомерная работа по созданию спасательных глубоководных аппаратов следующего поколения, учитывающие возможность применения в Арктической зоне.

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