Нью-Йорк, США, , 13:43 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш объявил о назначении танзанийки Джойс Мсуи помощницей Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместителем координатора чрезвычайной помощи. Об этом пишет новостное агентство BBC Swahili.

Она сменит на этом посту Урсулу Мюллер из Германии. Генеральный секретарь выразил глубокую признательность за ее самоотверженную работу.

Мсуя получила степень магистра в области микробиологии и иммунологии в Университете Оттавы, Канада, и степень бакалавра в области биохимии и иммунологии в Университете Стратклайда, Шотландия.

Гражданка Танзании ранее работала в качестве помощницы Генерального секретаря и заместителя руководителя программы ООН по окружающей среде в городе Найроби, Кения. Кроме того, она занимала несколько руководящих позиций во Всемирном банке, в частности она пребывала на должности специального представителя организации, главы представительства Всемирного банка в Республике Корея, регионального координатора Института Всемирного банка в Китае, специального советника вице-президента и главного экономиста.

В копилке Мсуи более чем 20-летний опыт работы в области международного развития и финансов, разработки стратегий, проведения различного рода операции и выстраивания партнерских отношений, со странами Африки, Латинской Америки и Азии.