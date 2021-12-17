Ярославль, 17 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Председателем Избирательной комиссии Ярославской области избрана Елена Новик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой комиссии.

City-yaroslavl.ru Елена Новик

Решение комиссия приняла 17 декабря единогласно. Это было первое заседание обновлённого состава избиркома.

Заместителем председателя избран Сергей Фефилин, который и ранее занимал этот пост. Секретарём комиссии стала председатель ТИК Заволжского района Наталья Киселева.

Елена Новик сложить полномочия заместителя мэра Ярославля. И.о. мэра с 17 декабря является Вячеслав Гаврилов. Действующий глава города Владимир Волков пока находится в больнице.