Краснодар, 17 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 613 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 декабря. Накануне, 16 декабря, сообщалось о 708 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 284 случая, в Сочи — 56, в Новороссийске — 28, в Тихорецком районе — 21, в Туапсинском и Выселковском — по 20. По 16 заболевших в Анапе и Белоглинском районе, 15 — в Брюховецком, 14 — в Армавире. По 13 — в Каневском и Северском, 12 — в Лабинском, 10 — в Кавказском», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края было подтверждено 111 174 случаев заражения коронавирусом, выздоровели на утро 17 декабря 87 039 пациентов. Скончались от ковида 9 454 человека.

На 17 декабря на амбулаторном лечении с подозрением на коронавирус находятся 24 210 человек, у 11 893 из них диагноз подтверждён. Ещё 4 839 человек находятся в стационарах, у 2 788 пациентов COVID-19 подтверждён. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО остаются 107 человек.