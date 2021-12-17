Элиста, 17 декабря, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 17 носителей коронавируса. Такие данные приводит региональный оперштаб 17 декабря. Столько же случаев заражения было зарегистрировано днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в инфекционных стационарах находятся 208 пациентов, из них 15 человек — в тяжёлом состоянии. На самоизоляции остаются 802 жителя Калмыкии.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 33 789 жителей Калмыкии. С выздоровлением выписаны 32 211 пациентов. COVID-19 не смогли победить 714 человек.