Вашингтон, 17 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Критикам понравился сериал потокового сервиса HBO Max «Станция Одиннадцать» (Station Eleven) на основе постапокалиптического романа писательницы Эмили Сент-Джон Мандел. Об этом 17 декабря сообщает портал Comicbook.

JasonParis HBO

HBO Max выпустил уже три эпизода шоу, на момент написания этой новости на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes «Станция Одиннадцать» получила оценку 100% от критиков и 71% от рядовых пользователей. Свои рецензии на портале уже оставили 12 экспертов.

Автор Comicbook Николь Драм поставила сериалу 5 баллов из 5, назвав его «обнадеживающим и человечным взглядом на конец света». По мнению критика, «Станция Одиннадцать» — «редкое творение», которому удалось «улучшить исходный материал», не потеряв при этом дух романа.

Для справки: действие романа Эмили Сент-Джон Мандел происходит в мире, который пострадал от последствий появления смертельного вируса. В центре повествования находится актёрская труппа, которая путешествует по городам, расположенным в районе Великих озёр (США). Книга была опубликована в 2014 году.