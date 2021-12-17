Казань, 17 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Татарии за сутки вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли более 6 тыс. человек. Об этом 17 декабря сообщает республиканский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Всего в регионе провакцинировано от COVID-19 на сегодняшний день 2 млн 251 тыс. 612 человек, за сутки прирост составил 6013 жителей. Полный курс иммунизации прошли 1 млн 857 тыс. 896 человек, за сутки количество завершивших вакцинацию не увеличилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 17 декабря зарегистрировали 41 388 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 314 пациентов.

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