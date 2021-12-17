Уфа, , 12:47 — REGNUM Более 20 сирот обеспечили жильем после прокурорских проверок в Башкирии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Новое жильё для детей-сирот Пресс-служба минстройтранса Алтайского края

Сотрудники прокуратуры установили, что 22 сироты из Зианчуринского, Белебеевского и Федоровского районов состояли в списках на внеочередное предоставление жилого помещения.

Несмотря на это, чиновники не обеспечили их жильем, поэтому молодым людям приходилось арендовали квартиры либо проживать у своих родственников.

Сотрудники прокуратуры через суд потребовали обеспечить сирот жильем.

«Суд признал требования прокуратур обоснованными и удовлетворил их. Благодаря вмешательству надзорного ведомства сиротам вручены ключи от благоустроенных квартир», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены выделить ещё 1,7 млрд рублей на жильё для детей-сирот.