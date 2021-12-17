Батайск, Ростовская область, 17 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Жительница Ростовской области последовала инструкции мошенника и лишилась 4,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

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Батайчанка обратилась в полицию с заявлением о краже с банковского счёта. Женщина ответила на телефонный звонок лжеброкера и оформила брокерский счёт. Потерпевшая вносила деньги в надежде получения прибыли. Через месяц она попыталась вернуть сбережения, однако счёт уже был заблокирован. Сумма ущерба превысила 4,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.