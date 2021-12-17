Ставрополь, , 12:33 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году появятся 11 новых объектов образования. Среди них три школы и восемь детских садов. Школы будут возведены в населенных пунктах, где в них имеется особая потребность. Денеждные средства на их строительство будут получены в качестве субсидии из федерального бюджета, сообщил 17 декабря губернатор края Владимир Владимиров.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году мы добились важного решения на федеральном уровне — получили субсидию на создание в крае еще трех школ. Все — в развивающихся микрорайонах, там, где такие объекты жизненно необходимы. Две в Ставрополе — на улицах Федеральной и Ивана Щипакина, одна — в Михайловске, на Прекрасной. Учиться в них будут больше 3,5 тысячи детей», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.⠀По словам губернатора, все новые школы возводятся в крае по так называемому золотому стандарту — с полностью оснащенными зонами для учебы и спорта. Необходимые ресурсы дял этого предоставляются по национальному проекту «Образование».