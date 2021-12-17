Москва, 17 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о политике альянса и перспективе вступления в его состав Украины раскритиковал российский сенатор Алексей Пушков 17 декабря в своем Телеграмм-канале.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

Как отметил Пушков, он считает два «принципиальных» заявления Столтенберга неверными с фактологической и политической с точек зрения.

При этом он напомнил, что в первом заявлении генсек альянса отметил, что НАТО привержено праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства.

«Это опровергается войной НАТО в Ливии, агрессией США и Британии при поддержке других стран НАТО в Ираке, наконец, откровенным вмешательством западной коалиции в Сирии, часть которой контролируется войсками США и Турции», — отметил Пушков.

При этом сенатор добавил, что, таким образом, заявление Столтенберга является ложным принципом, так как он используется, когда это удобно и отбрасывается, когда НАТО или группой входящих в него государств принимается решение об агрессии или внешнем вмешательстве.

Также Пушков рассказал, что тезис Столтенберга о том, что отношения НАТО и Украины «касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса» также является неверным, так как НАТО является военным альянсом, а не гуманитарной организацией. Последнее, как указал сенатор, доказали военные действия НАТО и в том числе в Европе — на территории Югославии.

«Военный характер НАТО обуславливает угрозы, которые он несет для не входящих в него государств, прежде всего, для России. Включение в альянс Украины, имеющей протяженную границу с Россией, приведет к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности. Более того: прием в альянс страны, официально объявившей Россию своим противником, по определению не может быть исключительным делом альянса и самой Украины, поскольку создает прямую угрозу для России», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нынешним властям Украины необходимы четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз, однако они их не получают.