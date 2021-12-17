Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Новую сцену Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы в Санкт-Петербурге построят к 2024 году, на затянувшееся из-за криминальных историй строительство готовы выделить 8 млрд рублей, следует из опубликованного на сайте госзакупок заказа.

Проект нового здания МДТ Fguszd.ru

Как следует технического задания, Единый заказчик в сфере строительства (ЕЗСС) завершил конкурс по выбору нового подрядчика, который должен к весне 2024 года возвести в Петербурге Новую сцену Академического малого драматического театра — Театра Европы на Звенигородской улице, д. 7/А.

Согласно документации, подрядчик построит семиэтажное здание на 32 тыс. кв. метров, зал будет вмещать 675 человек. Начальная цена контракта — 8 млрд рублей. В неё входят работы по возведению объекта, подключение инфраструктуры, в том числе театрального оборудования. Подрядчик также будет должен обустроить подземный паркинг и организовать охрану объекта.

На участие в очередном конкурсе на строительство сцены подалась лишь одна организация — ООО «Трансепт групп» Бориса Ротенберга, которая предложила выполнить заказ за 8,031 млрд рублей.

Напомним, о строительстве новой сцены МДТ сообщалось еще в 2013 году, ее планировалось сдать через пять лет. Тогда возведение объекта оценили в 2,5 млрд рублей, был выбран подрядчик «Стройсоюз СВ». Спустя некоторое время в Петербурге разразился скандал, вскрылось хищение средств, было возбуждено уголовное дело. В 2017 году договор на завершение строительства за 2,1 млрд рублей выиграло ООО «Трансепт групп», но стройка так и не продвинулась дальше возведения конструкций. Однако после того, как проект новой сцены ушел в ведение ЕЗСС, был объявлен новый конкурс, который вновь выиграла «Трансепт групп».

Добавим, что по делу о хищении 250 млн рублей из средств на строительство новой сцены МДТ в июле текущего года был приговорен учредитель компании «Стройсоюз СВ» Максим Корнеев. Несмотря на то, что свою вину он не признал, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

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