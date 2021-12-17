Мурманск, , 12:31 — REGNUM Мурманские власти разрешили кафе и ресторанам увеличить количество принимаемых посетителей, сообщает оперштаб.

Кафе (Серова Полина) © ИА REGNUM

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«Заполняемость залов кафе и ресторанов в Мурманской области увеличили до 70% от общего числа посадочных мест. Постановление о внесение изменений с 17 декабря в действующие правила подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис», — сообщили в штабе.

Напомним, в регионе сокращается количество ковид-пациентов. На лечении находятся 15,5 тысяч северян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области также ослабили порядок проверок медсертификатов при посещении торговых центров.