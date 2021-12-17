Москва, , 12:30 — REGNUM На рынке криптовалют всё по-прежнему выглядит не самым лучшим образом для покупателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«Совещание ФРС США 15 декабря способствовало абсолютно иррациональному поведению инвесторов, которые принялись скупать рисковые активы на фоне совпавших с ожиданиями рынка ((инвесторов, трейдеров) заявлениями регуляторов.

Судя по всему, данный позитив носит временный характер, так как посыл регулятора не изменился — стимулы будут сокращать еще более быстрыми темпами чем ранее, а в 2022 году могут повысить ставку 3 раза. Иными словами, денег на рынке для спекуляций станет куда меньше.

Уже сейчас котировки BTC возвращаются к той отметке, откуда начался рост цен вечером 15 декабря, в то время как шансы на поход к уровню $45 тыс. остаются крайне высокими.

Для каких-то разговоров о начале разворотных тенденций можно будет говорить лишь в случае роста BTC (котировок биткоина) выше $50 тыс. В данный момент предпосылок для этого нет.

Впрочем, неоднозначная ситуация на рынке не мешает крупным игрокам финансировать потенциально интересные проекты.

В частности на этой неделе видные представители традиционных и цифровых финансов, такие как Goldman Sachs, Alameda и тд, выделили институциональной платформе для криптовалют Anchorage Digital сумму в $350 млн.

Согласно пресс-релизу, бизнес платформы вырос на 800% за 2021 год, что свидетельствует о высоком интересе профессионалов к цифровым активам», — считает эксперт.

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