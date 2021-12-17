Тунис, , 12:52 — REGNUM В столице Туниса началась демонстрация, требующая отставки президента страны Кайса Сайеда. Как сообщает Tunisie Numerique, большая часть демонстрантов принадлежит к Гражданскому движению против «переворота», ранее организованного главной государства.

Демонстрация протеста. Тунис VOA

Издание сообщает, что демонстранты начали собираться у моста на авеню де-ля Републик утром в пятницу 17 декабря. Они выступают против решения президента о приостановке работы парламента страны на год.

Демонстранты призывают к уважению прав и свобод граждан Туниса и требуют возвращения к демократическому правлению. Среди участников демонстрации бывший лидер оппозиционной партии Ан-Нахда Абделлатиф Мекки, который заявил в интервью СМИ, что движение против «переворота» организовало митинг в 11-ю годовщину революции, что символизирует готовность народа Туниса бороться против диктатуры.