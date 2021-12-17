Кишинёв, , 12:29 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон возмутился отказом полпредства Кишинёва в ООН поддержать резолюцию о борьбе нацизмом, выдвинутую российским представительством. Об этом политик сообщил 17 декабря в своём телеграм-канале.

Додон Dodon.md

«Возмущён решением полпредства Республики Молдова в ООН воздержаться при голосовании на Генеральной Ассамблее по резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — написал Додон.

Он отметил, что Кишинёв воздержался в отношении резолюции. По мнению экс-президента, такое решение было продиктовано «западными кураторами» нынешних властей Молдавии.

Додон призвал беречь память о предках, которые освободили Молдавию от фашизма. Он заявил, что все попытки устраниться от борьбы с неонацизмом недопустимы.

Напомним, за резолюцию России по борьбе с реабилитацией нацизма проголосовали представительства 130 стран. Против выступили полпредства США и Украины, а 49 стран, включая Молдавию, воздержались.

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