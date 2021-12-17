Чебоксары, 17 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Чувашии на следующей неделе ожидается резкое похолодание, прогнозируются 20-градусные морозы. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По его словам, в выходные, 18 — 19 декабря, существенные осадки не прогнозируется, погода будет комфортной для прогулок: 18 декабря ожидается — 1… — 6 градусов мороза, 19 декабря похолодает до — 4… — 9 градусов.

20 декабря погоду будет определять североатлантический циклон, который принесёт в Чувашию снегопады и метель. Снег будет идти почти весь день, порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. В Чебоксарах за сутки сугробы могут вырасти на 10 см, температура будет чуть ниже нулевой отметки.

Погода резко изменится 21 декабря из-за поступления арктического воздуха. Днём ожидается — 15… — 20 градусов мороза.

Потепление прогнозируется 25 — 26 декабря. Но оно будет сопровождаться усилением ветра и небольшим снегом с метелью.