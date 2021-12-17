Москва, , 12:28 — REGNUM Известие о том, что США подталкивают ЕС к разработке новых санкций против России в случае «вторжения России на Украину», доктор экономических наук Никита Кричевский прокомментировал 17 декабря в своём телеграм-канале словами: «Задолбали своим SWIFTом».

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его мнению, опасаться санкций стоит разве что Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), но и там есть свои нюансы:

«Администрация Байдена пытается добиться от ЕС согласования широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые могут быть введены в случае, если Россия вторгнется на Украину. Пытается, но пока ничего не получается. Наибольшие опасения у сограждан вызывает отключение от SWIFT, хотя европейцы уже сказали, что это «крайне проблематично».

Хотя бы из-за неминуемых проблем для рынка энергоносителей (даже если Россия не перекроет нефтегазовый вентиль), не говоря уже о технических проблемах (SWIFT — негосударственная структура со множеством пайщиков).

К слову, в 70-х нефте‑ и газопроводы строили ускоренными темпами не только для увеличения поступлений валюты, но и для того, чтобы подсадить Европу на советский сырьевой крючок. Дескать, будете выпендриваться — «отключим газ».

Странно, что об этом никто сейчас не вспоминает, а публичные дискуссии сводятся к обсуждению ложных русофобско-либеральных тезисов о «нефтяной игле» и «сырьевом проклятии». Ограничения конвертации рублей в валюту?

Но торговый баланс и счет текущих операций положительные для России, другими словами, валютный баланс устойчив в нашу сторону. В отношении суверенного долга еще проще — никто так и не объяснил, зачем занимать при профицитном бюджете.

Опасаться санкций стоит разве что РФПИ, но и там взаимодействуют преимущественно с неевропейскими организациями и обойти санкции проблем не составит, разве что себестоимость операций подрастет. Но все это, повторимся, при срабатывании триггера — если Россия вторгнется на Украину».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники известило о том, что Соединённые Штаты добиваются активного участия Евросоюза в разработке пакета санкций против российских банковского и энергетического секторов. Речь, в частности, идёт о мерах, направленных на ограничение доступа к платёжным системам, в том числе SWIFT.

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