Воронеж, 17 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждён 521 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 17 декабря. Сутками ранее в регионе были выявлены 532 новых пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Всего в Воронежской области с начала пандемии официально подтверждено 188 479 диагнозов COVID-19. Выздоровели в общей сложности 135 541 пациент, 889 человек были выписаны за последние сутки.

Число умерших пациентов с COVID-19 в Воронежской области на утро 17 декабря составило 9 778 человек, это на 57 умерших больше, чем было зарегистрировано сутками ранее. По данным федеральной статистики, в регионе скончались 6 469 человек с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки умерли 42 пациента.