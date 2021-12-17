Гастроэнтеролог рассказала о самой вредной для здоровья колбасе
Москва, 17 декабря, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Варёная колбаса — самая безобидная, а полукопчёная — самая вредная для здоровья. Все виды колбас следует употреблять умеренно, рассказала врач Ольга Аришева изданию «Аргументы и факты».
По словам Аришевой, кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога-гепатолога больницы имени Виноградова, любая колбаса — не тот продукт, который рекомендован к включению в рацион. Это переработанное мясо очень низкого качества с большим количеством жира, соли и добавок, усиливающих вкус, при этом полукопчёные колбасы — вреднее всего.
«Это из-за способа приготовления: ее сначала варят, потом жарят, а затем коптят, ни о какой пользе речь не идет, а вот количество канцерогенов увеличивается из-за копчения», — пояснила врач-гастроэнтеролог.
Можно не отказываться от колбасы полностью, но относиться к ней как к лакомству, деликатесу. Оптимальный объём её употребления — 50 грамм в сутки.
Вместе с тем людям с гастритом, пищевой аллергией и проблемами с желудочно-кишечным трактом колбасу лучше всё-таки полностью исключить. С осторожностью употреблять её в пищу следует тем, у кого бывают отёки, почечная недостаточность, добавила Аришева.
Как сообщало ИА REGNUM, специалист по здоровому питанию Холли Зокколан посоветовала есть оливковое масло, жирную рыбо, авокадо, орехи и семена, чтобы увеличить срок жизни.
Читайте также: Эксперт назвала способные продлить жизнь продукты