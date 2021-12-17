Найроби, 17 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Управление по борьбе с контрафактной продукцией (ACA) Кении заявило, что страна ежегодно теряет от 85 до 100 миллиардов кенийских шиллингов (753−885 миллионов долларов США) из-за продажи поддельных товаров. Подчеркивается, что незаконная торговля фальсификатами лишает правительство доходов, столь необходимых для государственного развития. Об этом пишет новостное агентство Deutsche Welle Idhaa ya Kiswahili.

«Если мы сможем справиться с незаконной торговлей в стране, мы сможем создать пространство для продвижения местных производителей», — отметила исполняющая обязанности исполнительного директора ACA Фрида Каберия.

Потерянной правительством суммы было бы достаточно для строительства двух скоростных автомагистралей в Найроби. ACA также сообщила, что контрафактные товары поглощает рынок подлинных изделий, которые были произведены в том числе отечественными компаниями. Ежегодно Кения теряет около 44 000 рабочих мест из-за широкого распространения поддельной продукции.

Национальное исследование, проведенное ACA, показало, что объем незаконной торговли в Кении составляет около 726 миллиардов кенийских шиллингов. Чаще все подделывают запасные части и аксессуары для автомобилей, предметы электроники, электрогенераторы, предметы роскоши, модная одежда, телефоны и комплектующие для компьютеров. Кроме того, чаще всего в восточноафриканской стране встречаются конфтрактные алкогольные напитки и табачные изделия.

Управление предупредило о возможном росте контрафактной продукции во время праздников.