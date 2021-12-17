Ньон, Швейцария, , 12:25 — REGNUM Первый матч в рамках Лиги наций сборная России по футболу проведёт на выезде против сборной Албании. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России по футболу

Встреча состоится 2 июня 2022 года в Албании.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги наций. Сборная России сыграет с командами Исландии, Израиля и Албании.

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