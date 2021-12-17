Москва, , 12:25 — REGNUM Письмо российского режиссёра Александра Сокурова в СПЧ не предназначалось для огласки, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Александр Брод Council.gov.ru

«Это письмо не для СМИ было. И я считаю большой ошибкой, что кто-то из коллег передал его журналистам», — сказал он ТАСС.

Брод также призвал не устраивать шоу из этой истории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режиссер сообщил, что про письмо, в котором тот извинился перед членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека за спор с президентом России Владимиром Путиным, не должно было попасть в прессу.

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