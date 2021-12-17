Москва, 17 декабря 2021, 12:25 — REGNUM Письмо российского режиссёра Александра Сокурова в СПЧ не предназначалось для огласки, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Брод также призвал не устраивать шоу из этой истории.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее режиссер сообщил, что про письмо, в котором тот извинился перед членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека за спор с президентом России Владимиром Путиным, не должно было попасть в прессу.
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