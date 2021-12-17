Москва, 17 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. За сутки в Москве число выявленных заражений коронавирусом выросло на 2755 случаев. Об этом 17 декабря сообщили в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее зафиксировали 3322 заражения вирусом. Общее число заражения с начала пандемии достигло 1 997 784.

За сутки госпитализировали 800 человек, на ИВЛ сейчас находятся 528 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 27 743 случая.