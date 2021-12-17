Ставрополь, 17 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. На Ставрополье стартовала ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний». Первыми в ней приняли участие губернатор края Владимир Владимиров и председатель краевой думы Николай Великдань. Они сняли с празднично украшенного новогоднего дерева по три новогодних шара с пожеланиями детей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подарки

«Приняли участие в акции и сняли с ёлки «шары» с желаниями, которые загадали дети из семей, находящихся в непростой жизненной ситуации», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Среди пожеланий ребят были планшет, велосипед, игровая приставка и экскурсия в пожарное депо. Все эти подарки дети получат, пообещал губернатор.

«Конечно, мы договоримся с депо и осуществим эту мечту. Кроме того, мы купим и подарим ребёнку большой игрушечный пожарный автомобиль», — приводит слова Николая Великданя портал «Победа 26».