Вологда, 17 декабря, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Вологодской области тариф на электроэнергию для городского населения установлен в размере 5,11 руб./кВт, для городского населения с электроплитами — 4,08 руб./кВт.ч, для сельского населения — 3,57 руб./кВт.ч. Об этом ИА REGNUM заявил и.о. начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Михаил Кривохижин.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

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По словам и.о. начальника департамента, индивидуальным предпринимателям, промышленным предприятиям, сельхозпроизводителям и фермерам электроэнергия поставляется по договорной цене.

Он также отметил, что в регионе все меньше территориальных сетевых организаций (ТСО) обеспечивает потребителей электроэнергией по регулируемым тарифам. За 6 лет количество ТСО снизилось с 42 до 14 организаций за счет укрупнения.

Добавим, что в соседней Архангельской области тарифы на электрическую энергию для городского населения с электроплитами составляет — 4,02 руб./кВт·ч с НДС, для прочего городского населения — 5,36 руб./кВт·ч с НДС, для сельского населения — 3,75 руб./кВт·ч с НДС, для промышленных предприятий — 4,84 руб./кВт·ч без НДС, для сельхозпредприятий и фермеров — 7,52 руб./кВт·ч без НДС.