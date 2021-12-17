Москва, , 12:22 — REGNUM Госдума намерена до конца года принять закон о добровольном техосмотре для владельцев автомобилей и мотоциклов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Понедельник — Совет Думы, во вторник (21 декабря) — второе чтение и третье чтение 22 декабря», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание на актуальность норм.

«Представьте себе, сколько мы проблем снимем… Тема важная, все ждут решения, это коснется 70 млн автомобилей», — сказал спикер Госдумы.

Госдума в первом чтении в ноябре приняла законопроект, согласно которому добровольным техосмотр будет также для легковых автомобилей (кроме легковых такси) и мототранспортных средств старше четырех лет при условии, что они принадлежащих физическим лицам и не используются ими в служебных и коммерческих целях.

При этом в отношении указанных транспортных средств законопроектом в ряде случаев предусмотрен обязательный контроль технического состояния на пунктах техосмотра. Так, на момент постановки таких транспортных средств на государственный учет, совершения регистрационных действий по смене владельца, регистрации изменений конструкции или замены основного компонента транспортное средство должно быть технически исправным, что подтверждается действующей диагностической картой.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитеты Госдумы уточнят штрафы за езду без техосмотра