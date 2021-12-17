Саратов, 17 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки от коронавируса скончались 14 пациентов. Всего количество летальных исходов составляет по состоянию на 17 декабря 4901 случай, сообщает региональный минздрав.

Память

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По уточнённым данным, за сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли шесть мужчин и восемь женщин в возрасте от 65 до 89 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за время пандемии подтвердили 128 548 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 113 360 человек.

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