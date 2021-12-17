Варшава, , 12:20 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммите Европейского союза заявил, что выражает несогласие с итоговой декларацией мероприятия. Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий

«Варшава не согласна с указанными в декларации причинами роста цен на электроэнергию в странах ЕС. Этот документ оказался мелким и пустым», — заявил польский политик во время своего выступления.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель отметил, что согласие касательно причины роста цен на электроэнергию так и не было достигнуто. Таким образом, встреча завершилась без принятия итоговой декларации по этому вопросу.