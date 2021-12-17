Москва, , 12:19 — REGNUM В настоящее время государственные бумаги, которые дают доходность, сравнимую с американскими, как правило, менее надежны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал решение российских властей сократить вложения в американские государственные ценные бумаги.

Рынок ценных бумаг pictavio

«Роль международных резервов заключается в том, чтобы снизить риски, связанные с вложениями в экономику внутри страны. В целом выбор этих активов не очень велик. Сопоставимые по надежности с американскими госбумаги (Германия, Швейцария) дают очень маленькую доходность. Бумаги, которые дают доходность, сопоставимую с американской, как правило, менее надежны, — сказал Хестанов. — Определенный интерес представляют китайские активы, но по ним пока довольно непродолжительная статистика, тогда как по американским государственным долговым бумагам нам доступна статистика длиной более столетия».

При этом, экономист подчеркнул, что все активы, выпущенные в долларах, так или иначе сохранили свою покупательную способность даже в периоды высокой инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия повышает финансовую устойчивость своих активов, уходя в те, что имеют меньшую волатильность и большую надёжность.

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