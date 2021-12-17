Мурманск, , 12:19 — REGNUM С 17 декабря в Мурманской области у посетителей торговых центров будут проверять сертификаты о вакцинации только один раз — на общем входе. Ранее повторные проверки проводились в каждом из торговых отделов, сообщает оперштаб.

Торговый центр Pixabay.com

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Посещение организаций общественного питания и кинотеатров, в том числе расположенных в ТЦ и ТРЦ, по-прежнему осуществляется при предъявлении справки или медсертификата, подтверждающего: наличие прививки против COVID-19; факт перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией; отрицательный результат ПЦР-теста; медицинский отвод от прививки против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся 15,5 тысяч человек.