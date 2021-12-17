Эр-Рияд, 17 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Постоянный представитель Саудовской Аравии при ООН Абдулла бин Яхья аль-Муаллими осудил попытки некоторых стран придерживаться недемократического подхода к насаждению ЛГБТ-идеологии. Как сообщает Akbhar al-Saudia, аль-Муаллими осудил политику навязывания международно-оспариваемых ценностей и концепций, а также попытки установить обязательства в отношении «сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

С таким заявлением Муаллими выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН. По мнению официального представителя Саудовской Аравии, подобная политика противоречит уставу ООН.

«Эта политика противоречит самым основным стандартам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций, в котором подчеркивается важность уважения суверенитета государств, их внутренних положений и законодательства, и противоречит сути демократической практики, основанной на уважении альтернативного мнения, а не навязывании ценностей и концепций, которые другие общества не принимают. Существует разница между идеалом демократии и авторитарной моделью, основанной на гегемонии ценностей и монополии истины», — подчеркнул аль-Муаллими.