Благовещенск, 17 декабря, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Амурской области перед новогодними праздниками обещают чаще контролировать, как соблюдаются противокоронавирусные ограничения в заведениях общественного питания. Ситуацию будет держать на личном контроле начальник амурского управления региональной безопасности и противодействия коррупции Евгений Ковтун, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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«Необходимо активизировать работу в Зейском, Тындинском, Шимановском и Завитинском районах. На данных территориях работа ведется слабо, за неделю здесь выявлено всего по одному административному правонарушению», — отметил Евгений Ковтун.

В целом количество выявленных за неделю нарушений противокоронавирусных мер снизилось с 42 до 26. При этом во всех проинспектированных учреждениях общественного питания соблюдался пропускной режим по медицинским сертификатам и ограничения по времени работы.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Амурской области провели более 170 проверок соблюдения антиковидных ограничений. Рейды выявили 144 административных правонарушения.