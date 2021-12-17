Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM В Ростовской области на заседании донского парламента уточнены параметры регионального бюджета на 2021 год. Согласно поправкам в областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», дефицит казны составит 14,9 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Бюджет Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам внесенных изменений доходы областного бюджета на 2021 год составили 235,5 млрд рублей, расходы — 250,4 млрд рублей. Для сравнения: первоначально главный финансовый документ Ростовской области на 2021 год был принят с доходами в размере 211 млрд рублей, расходами — 217 млрд рублей.

Корректировки в бюджет-2021 внесены с учётом целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 3 млрд рублей (всего 79,5 млрд рублей), перераспределения и уменьшения расходов по отдельным направлениям.

Дополнительные средств предназначены для лечения пациентов с COVID-19 и закупки лекарств, реконструкции автодороги Азов — Александровка — Староминская, приобретения кормов для животных.