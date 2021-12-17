Ростов-на-Дону, 17 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ростовской области на заседании донского парламента уточнены параметры регионального бюджета на 2021 год. Согласно поправкам в областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», дефицит казны составит 14,9 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

По итогам внесенных изменений доходы областного бюджета на 2021 год составили 235,5 млрд рублей, расходы — 250,4 млрд рублей. Для сравнения: первоначально главный финансовый документ Ростовской области на 2021 год был принят с доходами в размере 211 млрд рублей, расходами — 217 млрд рублей.

Корректировки в бюджет-2021 внесены с учётом целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета в размере 3 млрд рублей (всего 79,5 млрд рублей), перераспределения и уменьшения расходов по отдельным направлениям.

Дополнительные средств предназначены для лечения пациентов с COVID-19 и закупки лекарств, реконструкции автодороги Азов — Александровка — Староминская, приобретения кормов для животных.