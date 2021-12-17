Владивосток, , 12:16 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провёл в Японском море учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» ВМФ России Pescov

«Адмирал Пантелеев» прибыл в один из морских полигонов боевой подготовки ТОФ, где получил данные о «вражеской» подводной лодке, ранее обнаруженной средствами разведки флота, после чего отработал алгоритм действий по её поиску и уничтожению.

пресс-служба ВВО «После обнаружения субмарины «противника» экипаж большого противолодочного корабля начал слежение за подводным объектом. Боевые расчёты корабля отработали алгоритм действий при подготовке противолодочного оружия в готовность к применению и условно уничтожили подводную цель реактивными глубинными бомбами и торпедами».

Отмечается, что противолодочные учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ «без фактического применения корабельного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, БПК «Адмирал Пантелеев», возвращающийся во Владивосток после участия в первых в истории совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — «ARNEX-2021», ранее заходил в Манилу (Филиппины) чтобы на пути домой пополнить материальные запасы и продовольствие.

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