Владивосток, 17 декабря 2021, 12:16 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провёл в Японском море учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
«Адмирал Пантелеев» прибыл в один из морских полигонов боевой подготовки ТОФ, где получил данные о «вражеской» подводной лодке, ранее обнаруженной средствами разведки флота, после чего отработал алгоритм действий по её поиску и уничтожению.
Отмечается, что противолодочные учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ «без фактического применения корабельного оружия».
Как сообщало ИА REGNUM, БПК «Адмирал Пантелеев», возвращающийся во Владивосток после участия в первых в истории совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) — «ARNEX-2021», ранее заходил в Манилу (Филиппины) чтобы на пути домой пополнить материальные запасы и продовольствие.
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