Минск, 17 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Белоруссии в возрасте 105 лет ушел из жизни старейший Герой Советского Союза Василий Мичурин. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба белорусского минобороны в своем Телеграмм-канале.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Министерство обороны Республики Беларусь выражает соболезнования родным и близким Героя Советского Союза, полковника в отставке Мичурина Василия Сергеевича в связи с его смертью. Василий Сергеевич скончался на 106-м году жизни», — говорится в сообщении.

При этом покойный был участником и советско-финской, и Великой Отечественной войн.

«Особенно больно, когда уходят из жизни ветераны. Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», — добавляется в сообщении.

Отметим, Василий Мичурин получил звание Героя Советского Союза за подвиг в бою на Карельском перешейке в начале февраля 1940 года. Кроме того, он принимал участие в обороне Минска и Могилева, а также в боях за Кенигсберг и Берлин. Среди его наград два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I и II степени, и медаль «За боевые заслуги».