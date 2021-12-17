Ереван, 17 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Ашоцком районе Ширакской области Армении, расположенной на границе с Грузией, 17 декабря произошло землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным ведомства, эпицентр землетрясения находился в 14 км от села Бавра. Гипоцентр находился на глубине десять километров.

Землетрясение зафиксировали в 11:10 по местному времени (10:10 мск). Мощность подземных толчков была от трёх до четырёх баллов. Колебания земли ощущались в Бавре и селе Зуйкахпюр.

Стоит отметить, что в 2021 году участились землетрясения на юге Грузии, возле границы с Арменией. Чаще всего они происходят в крае Квемо-Картли. Последнее землетрясение в том районе было зафиксировано 9 декабря.