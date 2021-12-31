Москва, 1 января, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Собираются потратить полученную новогоднюю премию на погашение кредитов и возвращение долгов каждый пятый житель России (20%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Pixabay.com Очень солидная зарплата

Напротив, 12% планируют инвестировать «тринадцатую» зарплату или добавить ее к своим накоплениям. На путешествия и на семью потратятся по 11% респондентов. Каждый десятый (10%) планирует купить подарки родным и близким.

На ремонт, благоустройство, покупку мебели и крупные бытовые покупки аправят средства 7%. 6% потратят премию на текущие нужды — покупку продуктов, детских вещей, оплату жилищно-коммунальных услуг. По 3% опрошенных пустят деньги на свое обучение и на себя лично.

Покупку гаджета запланировали 2%, бытовой техники и деликатесов к праздникам — по 1%. Другие планы на премию у 9% граждан.

Опрос проведен 1−15 декабря 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 382 населенных пунктах.

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