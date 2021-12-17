Уфа, , 12:18 — REGNUM Вопрос введения платных парковок в Уфе сейчас отрабатывается с Московским департаментом транспорта. Об этом 17 декабря сообщил глава администрации Уфы Сергей Греков на пресс-конференции.

Платная парковка Petr Magera

«Мы понимаем, что никуда от этого не денемся», — заявил он, отметив, что платные парковки удобны местным жителям, которые будут знать, где парковать свою машину.

«Платная парковка подразумевает, что у жителя этого дома на этой платной парковке будут свободные места, на которые ни в коем случае никто не сможет припарковаться, а если припаркуется, то будут определенные штрафы. Но житель будет обеспечен парковочным местом — это самое главное. Кроме того, тариф регулируется так, чтобы 20% парковок были всегда пустые, чтобы местный житель, который приехал на короткое время для решения своих вопросов, смог легко припарковаться и легко уехать — это тоже важно», — сообщил Греков.

Мэр города также сообщил, что платные парковки невозможны без альтернативных парковок, места для которых сейчас подыскиваются.

«Говоря о транспортной стратегии нашего города, куда будут включаться и платные парковки, сейчас с Московским департаментом транспорта мы этот вопрос отрабатываем», — заявил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» намерены отремонтировать в следующем году 167 объектов дорожной инфраструктуры.