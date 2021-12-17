Улан-Удэ, , 12:13 — REGNUM Центр ядерной медицины, возводимый в столице Бурятии, будет иметь межрегиональное значение. Об этом 17 декабря со ссылкой на слова дальневосточного полпреда Юрия Трутнева, работающего сейчас в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Бурятии создают Центр ядерной медицины, который сможет обслуживать регионы Дальнего Востока Пресс-служба правительства Бурятии

Проект резидента ТОР «Бурятия» реализуется в рамках государственно-частного партнерства с правительством Бурятии и предполагает строительство и эксплуатацию на территории республики Центра позитронно-эмиссионной ядерной медицины, организацию производства радиофармпрепаратов для диагностики онкологических и кардиологических заболеваний.

«Создание такого межрегионального центра позволит повысить раннюю диагностику не только онкологических, но и кардиологических заболеваний. Кроме того, здесь планируется производство радиофармпрепаратов. Центр будет являться единой производственной площадкой, которая сможет обеспечивать радиофармпрепаратами все дальневосточные регионы и часть регионов Сибирского федерального округа», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Стоимость объекта составляет более 1 млрд рублей. 400 млн рублей бюджетных средств предоставлено инвестору в качестве капитального гранта по линии «Единой субсидии», предоставляемой по линии Минвостокразвития России.

Задачу упрощать доступ к современной высокотехнологичной медицине ставит перед всеми регионами Президент России Владимир Путин.

Появление Центра ядерной медицины в Бурятии позволит на самых ранних стадиях выявлять онкообразования и лечить их, не доводя до тяжелых последствий. Также этот центр позволит гораздо эффективнее проводить диагностику определенных сосудистых заболеваний. Проектная мощность Центра — более 7,3 тысяч исследований в год, около 5,5 тысячи из них будет проводиться бесплатно.

Юрий Трутнев дал поручение аппарату полпредства совместно с Минвостокразвития России и Минздравом России рассчитать потребность Дальнего Востока в центрах ядерной медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточный полпред Юрий Трутнев прибыл в Бурятию накануне, 16 декабря. Первым объектом в программе рабочей поездки стал новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева. Открытие обновленного образовательного центра состоялось в августе 2021 года. На реконструкцию лицея было выделено более 214 млн рублей из федерального бюджета. Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в два раза — до 700 мест.

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