Москва, 17 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Госдуме осудили позицию Украины и США, проголосовавших против резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Голосование против мер, которые помогут предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности, военных преступлений в угоду политическим манипуляциям — это недальновидный и попустительский подход, который способствует росту и поддержке нацизма и национализма, который мы наблюдаем», — отметил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия»).

Вот истинное лицо «образцов демократии», подчеркнул парламентарий.

«Мы категорически осуждаем позицию данных стран», — заявил он.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. 130 стран ее поддержали, 49 воздержались. Против проголосовали Украина и США.