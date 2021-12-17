Пенза, 17 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 17 декабря зарегистрировали 97 759 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 322. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне в регионе заболели 325 жителей. Выздоровели с начала пандемии 74 365 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 593 человека.

Скончались всего 4488 пациентов с коронавирусом, из них 14 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала распространения коронавируса в России подтверждено 10 159 389 случаев заражения. Лидерами суточного прироста стали Москва — 2755 выявленных случаев, Санкт-Петербург — 1984, Подмосковье — 1452. Также в первой пятёрке Красноярский край и Нижегородская область.

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