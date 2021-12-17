Нью-Йорк, США, , 12:12 — REGNUM Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба НХЛ.

Семён Варламов Lisa Gansky

Варламов отразил 40 бросков по своим воротам в матче с «Бостон Брюинз» (3:1). Эта победа стала для него первой в нынешнем сезоне.

Первой звездой признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, который отметился дублем и результативной передачей в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2)

Третьей звездой стал нападающий «Каролины Харрикейнз» Нино Нидеррайтер, который забросил две шайбы в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:3).