Пермь, , 12:11 — REGNUM В перми определились с победителем аукциона на право аренды земли под строительство многоквартирного дома. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

Пермь

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Участок площадью 1 341 кв. метров расположен на ул. Горького, 10. Победителем торгов стало АО «Специализированный застройщик «ПЗСП».

По данным городского департамента земельных отношений, теперь с этой организацией заключат договор аренды по начальной цене лота, которая составляет 12,6 млн рублей. Срок аренды составляет 4 года и 10 месяцев.